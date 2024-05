La bontà sotto il fango Aiuti per il Cse allagato

(Di venerdì 24 maggio 2024) Centro socio educativo dell’Iride: parte la raccolta fondi per il Cse alluvionato. Il 15 maggio, per le forti piogge a Monza l’esondazione del lambro ha colpito anche il Cse, Centro socio educativo di via Boccaccio, in prossimità del Parco di Monza, gestito dalla Cooperativa sociale L’Iride e che è destinato alle attività diurne di ragazzi con disabilità. I locali, pesantemente allagati, risultano inagibili, invasi da acqua e, privando gli utenti del centro dei loro spazi familiari, con una scansione consueta e rassicurante della giornata. "Purtroppo gli eventi atmosferici di questi giorni hanno lasciato una ferita profonda negli spazi del nostro Cse e non è la prima volta…Ci siamo rialzati e lo faremo anche in questo caso, con il sostegno di tutti" spiegano da L’Iride che perciò ha aperto una raccolta fondi di emergenza, per sostenere i lavori di ripristino della sede, appoggiandosi a Fondazione Comunità Brianza.

