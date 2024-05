La baita della Val Pusteria che serve dei ravioli strepitosi ripieni di radici di montagna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tre metri sopra Brunico. Visto da quassù il capoluogoValha i contorni di una cartolina. Prati tirati a lucido dalla primavera, una distesa di margherite e una vista esagerata che spazia fino alle cime innevate di Plan de Corones. Per arrivarci abbiamo attraversato una stradina diche affetta superbi boschi di pini, incrociando giusto un paio di persone dotate di sorriso e bastone da lunga camminata. Siamo nel regnofamiglia Feichter, Gasthof Oberraut ha aperto i battenti nel 1974. Località Ameto, circa 10 minuti di macchina da Brunico, 1240 metri di quota. Che bel posto. Troviamo l'orto, la serra, la stalla, l'area giochi per bambini. Sul menu è indicato rigorosamente quali sono i prodotti fatti in casa, sono tanti, e quali selezionati da contadini e cacciatorizona. Mentre stiamo per ordinare arrivano le classiche frittelle di patate pusteresi e crauti, che abbiniamo a un Trentodoc.