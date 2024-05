Kvaratskhelia - il Psg offre 100 milioni De Laurentiis dice di volerne 150 Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024), il Psg100. Dedi150. Lo scrive ladello Sport. La paura fa novanta ma anche cento, come iche il Paris Saint Germain ha messo sul piatto per arrivare a Khvicha. Tutto, però, è nelle mani di De, da tempo in contatto con l’agente Mamuka Jugeli per cercare un’intesa sul rinnovo. Le parti sono ancora distanti: il Napoli ha offerto quattropiù bonus, l’entourage di Kvara ne chiede almeno 5 di base. Può, il Napoli, cedere le due stelle dello scudetto e immaginarsi poi una rifondazione vincente? Di sicuro, Deavrebbe una forza economica senza pari in Italia, ma la mancata qualificazione in Champions ha tolto un po’ di appeal al suo Napoli. Oggi il presidente azzurro valuta il suo Kvaravaggio non meno di 150. Cifra fuori mercato anche per una superpotenza come il Psg, visto il crollo del Napoli degli ultimi mesi.