Kvaratskhelia e Di Lorenzo - annuncio ufficiale | la decisione sorprende i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) La stagione si avvia verso la conclusione, con il Napoli che domenica disputerà l’ultima gara stagionale.a sorpresa su Diche spiazza i. Il Napoli si appresta a chiudere la sua annata complicata questa domenica, con gli azzurri che saluteranno il Maradona affrontando il Lecce. Dopo di che il focus sarà diretto verso tutto ciò che c’è da fare in vista della prossima stagione, dalla scelta dell’allenatore alla valutazione di vari azzurri. Ad oggi è in bilico la posizione di ogni singolo giocatore, ma l’avvento del nuovo tecnico potrebbe cambiare le carte in tavola. In queste ore è arrivato l’a sorpresa che riguarda Giovanni Die Khvichasu Dispiazzante La stagione del Napoli è stata tutt’altro che esaltante a differenza di quel che è stata nella passata annata. Purtroppo gli azzurri hanno faticato su tutti i fronti in questa stagione, ottenendo un rendimento decisamente basso per quelle che sono le qualità dei giocatori.