Kuleba - cessate il fuoco? Putin vuol far saltare Vertice pace

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Perché le 'fonti' russe dicono improvvisamente ai media cheè disposto a fermare la guerra sulle attuali linee di battaglia? È semplice.sta cercando disperatamente di far deragliare ildiche si terrà in Svizzera il 15-16 giugno. Ha paura del suo successo. Il suo entourage invia questi falsi segnali di presunta disponibilità a unil, nonostante le truppe russe continuino ad attaccare brutalmente l'Ucraina, mentre i loro missili e droni piovono sulle città e sulle comunità ucraine". Lo afferma su X il ministro degli Esteri ucraino Dmytro. .

«Siamo con voi oggi. E resteremo al vostro fianco finché la sicurezza, la sovranità e la capacità dell’Ucraina di scegliere la propria strada non saranno garantite». È il messaggio che ha voluto mandare oggi all’Ucraina Antony Blinken. open.online

2.24 Il presidente russo Putin ha tenuto ieri sera un vertice con alti funzionari della difesa e della sicurezza sull'incidente che ha coinvolto l'elicottero del presidente iraniano Ibrahim Raisi. Lo ha detto all'agenzia di stampa Irna l'ambasciatore di Teheran a Mosca, Kazem Jalali che ha spiegato di aver preso parte all'incontro col ministro della Difesa russo Belousov, al capo dello stato maggiore Gerasimov, al ministro per le Situazioni di emergenza Kurenkov,all'aiutante presidenziale Levitin e a Shoigu del Consiglio di sicurezza. televideo.rai

