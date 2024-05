kiracademy & Alice for Children | formiamo i futuri Social Media Manager in Africa

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – In collaborazione confor, leader nel settore della formazione online per, è lieta di annunciare una nuova partnership con l'organizzazione benefica "for" che dal 2006 opera nelle baraccopoli della periferia di Nairobi, in Kenya. L’obiettivo è allontanare i ragazzi dal degrado e dall’estrema povertà .

