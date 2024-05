Kate Middleton fuori dagli impegni pubblici | la donna che la sostituirà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre i sudditi si chiedono preoccupati quali risultati stiano dando le cure contro il cancro alle quali si è sottoposta la principessa, il Palazzo corre ai ripari e potrebbe lanciare, come nuovo "volto" del 'Windsor team', Beatrice, la figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, l'ultimogenito della regina Elisabetta II, Andrea. "Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno", scrive The Times. Perché i tempi della ripresa disono un mistero. Nei giorni scorsi il Daily Mail ha dato qualche indicazione sui tempi del suo rientro parlando con l'entourage dei principi del Galles. "Non ha preso alcun impegno pubblico quest'anno e gli amici con cui ho parlato nei giorni scorsi suggeriscono che potremmo non rivedere Catherine fino all'autunno, e solo allora se si sarà ripresa completamente", ha scritto uno dei 'royal editor' del tabloid. Ecco dunque perché Beatrice potrebbe finire sotto i riflettori.