Juventus - ufficiali i rinnovi di Rugani e Cambiaso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Torino, 24 maggio 2024 - Andreae Danielerinnovano il proprio contratto con la. Il difensore ex Cagliari fino al 2026, il classe 2000 fino al 2029. Nel giro di poche ore, ecco duetà da casa bianconera per quanto concerne il pacchetto italiani. Sono queste le prime operazioni di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione e del futuro della Vecchia Signora. QuiBianconero dal 2012, da quando – appena diciottenne – varcò per la prima volta i cancelli di Vinovo per iniziare la sua avventura, con la Primavera bianconera. Dall'estate di dodici anni fa di passi in avantine ha compiuti molti: è maturato tanto, come uomo e come calciatore, stagione dopo stagione, anche grazie alle esperienze vissute in prestito tra Empoli e Cagliari in Italia e con il Rennes in Francia. Tappe preziose nel suo percorso di crescita che gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia di tutti e i numeri sono dalla sua parte e lo confermano.