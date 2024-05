Juventus - ufficiale | Cambiaso rinnova fino al 2029

2024-05-21 15:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La stagione della Juventus non sarà sicuramente di quelle da incorniciare, culminata sì con la vittoria della Coppa Italia e con la qualificazione alla prossima Champions League e al Mondiale per Club, ma anche con l’esonero di Massimiliano Allegri e tanta delusione per gioco e risultati.

