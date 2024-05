Juventus-Monza - Palladino | Due salvezze valgono come due scudetti

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Sono orgoglioso di tutto ciò che è stato fatto: le dueequia due. La società ha lavorato alla grande, è stato fatto un grande lavoro, c’è stata grande unione: siamo una bellissima realtà. Se penso a quando sono arrivato il primo giorno, la permanenza in A poteva essere un sogno. Ma non siamo mai stati in discussione con la retrocessione, abbiamo sempre avuto continuità e sempre in posizione alta della classifica”. Lo ha detto l’allenatore del, Raffaele, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lain quella che per lui è una sorta di chiusura del cerchio, visto che probabilmente lascerà i brianzoli con i quali ha esordito proprio contro i bianconeri, ora allenati da Paolo Montero ad interim: “Paolo Montero è una delle persone più buone che ho conosciuto nel mondo del calcio. Sembra un paradosso, vista l’immagine di giocatore rude sul campo.

