Juventus - Giuntoli chiude la trattativa per il rinforzo | le cifre e i dettagli

“È stata una trattativa puramente sportiva. E sportive erano state le valutazioni dei calciatori, anche dei giovani. L’ha condotta per intero l’ex direttore sportivo Giuntoli (Cristiano, oggi alla Juventus, ndr). Io non credo nemmeno di averlo mai conosciuto il presidente del Lille”. ilfattoquotidiano

ULTIM'ORA: Colpo Juve a sorpresa: in chiusura Di Gregorio! I dettagli | OneFootball - ULTIM'ORA: Colpo Juve a sorpresa: in chiusura Di Gregorio! I dettagli | OneFootball - Bitte verwenden Sie einen anderen Browser oder installieren Sie die App Da giorni i due club erano in contatto per definire la trattativa, ma l’accelerata è arrivata ieri sera. Di Gregorio dovrebbe ... onefootball

TMW - Gasperini vuole un'Atalanta da Champions, previsto un nuovo incontro con Percassi, il punto - TMW - Gasperini vuole un'Atalanta da Champions, previsto un nuovo incontro con Percassi, il punto - Arrivano novità dopo l'incontro andato in scena oggi tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta per il rinnovo di contratto dell'allenatore. Le parti hanno avuto un primo colloquio e si rivedranno nella gi ... napolimagazine

SKY - Di Gregorio-Juventus, il Monza avrà una cifra intorno ai 20 milioni - SKY - Di Gregorio-juventus, il Monza avrà una cifra intorno ai 20 milioni - La juventus è in chiusura nella trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio. Come anticipato dalla nostra redazione (leggi qui la notizia), Cristiano Giuntoli è già al lavoro sul mercato. Così, il ... napolimagazine