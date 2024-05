(Di venerdì 24 maggio 2024) L`arrivo di Michele Didal Monza è destinato are in maniera significativa il parco portieri in casa. L`idea iniziale.

La Juventus batte il primo colpo: il club bianconero è in chiusura della trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio. Come anticipato da. calciomercato

Il primo colpo del calciomercato della Juventus è Michele Di Gregorio. Forte accelerata nelle ultime ore da parte dei bianconeri che vogliono blindare l’attuale MVP della Serie A per la categoria portieri. Dopo un’altra, ottima, stagione passata fra le file del Monza, Di Gregorio è pronto a fare il salto in una big. calcioweb.eu

Juventus, ecco Di Gregorio: cosa cambia sul mercato per Szczesny e Perin - juventus, ecco Di gregorio: cosa cambia sul mercato per Szczesny e Perin - L`arrivo di Michele Di gregorio dal Monza è destinato a cambiare in maniera significativa il parco portieri in casa juventus. L`idea iniziale del club bianconero. calciomercato

Juventus-Monza, i convocati di Palladino: dietrofront Di Gregorio - juventus-Monza, i convocati di Palladino: dietrofront Di gregorio - Domani, sabato 25 maggio, il Monza farà visita alla juventus nell'ultimo match della stagione, in programma alle 18:00 all'Allianz Stadium. Raffaele Palladino ... footballnews24

SkySport - Juventus, si avvicina Di Gregorio: le cifre - SkySport - juventus, si avvicina Di gregorio: le cifre - Michele Di gregorio è ad un passo da concludere il suo trasferimento dal Monza alla juventus, con una parte del trasferimento andrà all'Inter club che ha cresciuto il calciatore. Il portiere del Monza ... ilbianconero