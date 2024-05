Juventus-Carrara | Zuelli analizza il confronto e si prepara alla sfida di ritorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Insieme al tecnico ha parlato anche l’ex di turno, Emanuele, che conosce bene il mondo bianconero., la Juve dell’andata è quella che ti aspettavi e che problemi pensi possa darvi al? "Mi aspettavo di trovarli così perché da gennaio in poi si sono mostrati molto più solidi. Tecnicamente si sa che è una squadra forte ma anche a livello di gioco e ritmo è notevole. Li ho visti bene. Aldovremo essere ancora più pronti perché arriveranno ancora più determinati". Come pensate di potergli far male? "Sappiamo che giocano tanto con la pma che sono anche forti nelle ripartenze. In primis, perciò, dovremo stare attenti a non prenderle e poi fare le cose che sappiamo". Contro un centrocampo molto dinamico potrebbe far comodo un giocatore come te con le stesse caratteristiche… "Io sono pronto e non vedo l’ora di giocare se il mister mi butterà dentro. Sono a sua completa disposizione.

La Juve Next Gen pareggia con la Carrarese nel secondo turno dei playoff - La Juve Next Gen pareggia con la Carrarese nel secondo turno dei playoff - Si è conclusa con un pareggio, 1 a 1, la partita tra Juve Next Gen e Carrarese. L'incontro di andata tra le due squadre under 23 valeva per il secondo turno dei playoff di Serie C. I bianconeri nel pr ... rainews

Juventus Next Gen Carrarese 1-1: Savona e il bel gioco non bastano, sabato servirà la vittoria - Juventus Next Gen Carrarese 1-1: Savona e il bel gioco non bastano, sabato servirà la vittoria - Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic (C); Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi (83' Turicchia); Nonge (83' Anghelé), Sekulov (46' Mbangula ... juventusnews24

Diretta/ Juventus U23 Carrarese (risultato finale 1-1): Capezzi risponde a Savona (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta/ Juventus U23 Carrarese (risultato finale 1-1): Capezzi risponde a Savona (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta Juventus U23 Carrarese streaming, video e tv: risultato live della partita per il secondo turno nazionale nei playoff di Serie C (andata). ilsussidiario