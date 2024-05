Judo - Mondiali 2024 | bronzo per l’Italia nella gara a squadra mista

(Di venerdì 24 maggio 2024)prima partecipazionea squadreai Campionatidiconquista una storica medaglia di. Alla ‘Mubadala Arena’ di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti gli azzurri hanno battuto 4-2 l’Uzbekistan. La formazione italiana, composta da Thauany David Capanni Dias (categoria fino a 57 kg), Irene Pedrotti, Kim Polling (-70 kg), Giovanni Esposito e Manuel Parlati (-73 kg), Asya Tavano e Erica Simonetti (over 70 kg), Christian Parlati e Lorenzo Rigano (-90 kg), Gennaro Pirelli e Nicholas Mungai (over 90 kg), conclude al quinto posto nel medagliere complessivo. Oltre aldi oggi, sono arrivati l’oro di Odette Giuffrida nei 52 kg, gli argenti di Assunta Scutto nei 48 kg e di Alice Bellandi nei 78 kg. A medaglia 24 Nazioni, il Giappone quella piu’ vincente con 9 podi. SportFace. .

15:52 Decise le sfide che caratterizzeranno l'incontro. Questo l'elenco dei match: Nicholas Mungai-Alisher Yusupov +90 kg Thauany David Capanni Dias-Diyora Keldiyorova -57 kg Giovanni Esposito-Shakham Ahadov -73 kg Irene Pedrotti-Gulnoza Matniyazova -70 kg Lorenzo Rigano-Sharofiddin Boltaboev -90 kg Asya Tavano-Rinata Ilmatova +70 kg 15:47 Si partirà con le sfide per il bronzo, che si disputeranno in contemporanea.

17:13 Secondo waza-ari di Kawabata! Settimo oro in sette edizioni della competizione a squadre miste ai Mondiali per il Giappone. Finisce così il Mondiale di Abu Dhabi 2024. 17:12 Ultimo minuto.

