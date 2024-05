Judo - Italia si giocherà il bronzo nel Team Event dei Mondiali di Abu Dhabi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Finite nell’album dei ricordi i match individuali, quest’oggi è andato in scena ilnella giornata conclusiva dei2024 di, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu(Emirati Arabi Uniti). 13 i Paesi impegnati nella prova a squadre miste che fa calare il sipario definitivamente il programma della rassegna iridata.presente e in lizza per le medaglie nel Final Block del pomeriggio (ore 16.00), ovvero per il. Gli azzurri sono stati protagonisti di un ottavo di finale appassionante contro l’Olanda. Un confronto serratissimo, vinto 4-3 dai nostri portacolori, con Kim Polling decisiva nella contesa, portando 2 punti alla compagine tricolore, ivi compreso quello decisivo. Un incrocio pieno di significati per lei, essendo neerlandese, ma impegnata con la rappresentativa del Bel Paese per via della decisione di competere ai massimi livelli e alle Olimpiadi con il tricolore dopo il matrimonio con l’exkano e attuale dirigente, Andrea Regis.