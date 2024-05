Jobs Act - Tarquini attacca Massari | Paradossale adesione a referendum

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Il nostro impegno politico prioritario sarà quello della sicurezza del lavoro". Il candidato di centrodestra Giovannirecupera ’a distanza‘ il suo pensiero sulle tematiche affrontate nel dibattito promosso dalla Cgil due giorni fa con gli altri sei aspiranti sindaci. L’avvocato non era presente a causa di un impegno a Roma dove ha incontrato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Dispiace non aver potuto partecipare – dice in una nota – Si precisa, a scanso di eventuali equivoci, che gli organizzatori erano stati debitamente avvisati per iscritto". Discutibile il fatto che – come Sabillon e la Reggio – non si sia fatto sostituire da un candidato delle liste che lo supportano. Tornando al tema lavoro promette: "In caso di vittoria elettorale e non, vedrà impegnare ogni nostra risorsa al fine di garantire ogni possibile attenzione e tutela, in qualsiasi direzione possibile".