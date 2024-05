Jannik Sinner - tutto deciso | scoppia il putiferio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024), il tennista azzurro ha ufficializzato la sua presenza al Roland Garros ma adesso si deve “difendere” da altre accuse che gli arrivano dal mondo della moda. Ecco cos’è successofortunatamente si è messo alle spalle il problema all’anca e da un paio di giorni ha ufficializzato la sua presenza al secondo slam della stagione, il Roland Garros di Parigi. Una città che vedrà l’italiano, si spera, anche ad agosto, quando ci saranno le Olimpiadi che sono un altro obiettivo dell’altoatesino.(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso l’asticella si è alzata anche in maniera abbastanza sensibile, con il target che è diventato quello di essere il nuovo numero uno al mondo nello spazio di pochissimo tempo. Le possibilità, come vi abbiamo spiegato da queste colonne, chequesto possa succedere nelle prossime settimane ci sono e sono tante. Anche se non dipendedama sopratda come andrà la stagione di Djokovic.