Jaecoo J7 | tutti i particolari degli interni del SUV

(Di venerdì 24 maggio 2024) Andiamo a scoprire glihigh-tech e di qualità dellaJ7, il nuovo SUV cinese che promette di conquistare il mercato italiano Tra i SUV cinesi più attesi in Italia c’è sicuramente laJ7. Questo veicolo, lungo 4,5 metri, si presenta con un motore 1.6 turbo benzina da 186 CV, cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e trazione integrale. In futuro, sarà disponibile anche una versione ibrida plug-in da 347 CV. Il prezzo di partenza, intorno ai 40.000 euro, la rende particolarmente interessante. Ma non è solo il prezzo a fare di questo modello un’auto da tenere d’occhio: anche glisono uno dei suoi punti di forza. Se ci entriamo dentro, rimaniamo subito colpiti dai due schermi che dominano la plancia. Il quadro strumenti digitale, compatto ma completo, fornisce tutte le informazioni essenziali per la guida, come velocità, giri motore e livello carburante. Al centro, invece, si trova un ampio display verticale da 14,8 pollici dedicato all’infotainment.