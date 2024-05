Italiano accostato al Napoli - indizio sul futuro in diretta | cos’ha detto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vincenzo, al termine di Cagliari-Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul suo. Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato del suoai microfoni di DAZN. L’ex allenatore dello Spezia avrà un ruolo fondamentale per la corsa all’Europa delche, soltanto alla conclusione del campionato, prenderà coscienza del posizionamento finale in una stagione davvero complicata. A seguito della vittoria della Fiorentina, aritmeticamente fuori dalle prime otto posizioni, ildovrà giocare i primi turni di Coppa Italia ad agosto: non succedeva dal 2009.è nella shortlist dei possibili allenatori del, stilata da Aurelio De Laurentiis: la sua crescita negli ultimi anni lo ha convinto ed il suo modo di giocare sposa le idee del patron partenopeo. Proprio la sua Fiorentina decifrerà la prossima stagione partenopea: nel caso in cui dovesse vincere la Conference League, con il conseguente passaggio diretto in Europa League, ed ildovesse arrivare nono, gli azzurri andrebbero a giocarsi per la prima volta nella storia la Conference League.

Fiorentina, Italiano: “Segreto è ruotare tutti, così da 2 anni arriviamo sempre in fondo! Sul futuro…” - Fiorentina, italiano: “Segreto è ruotare tutti, così da 2 anni arriviamo sempre in fondo! Sul futuro…” - L’allenatore della Fiorentina Vincenzo italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 2-3 contro Il Cagliari. tuttonapoli

Fiorentina, Italiano: "Futuro Prima la finale, poi tiriamo le somme" - Fiorentina, italiano: "futuro Prima la finale, poi tiriamo le somme" - A meno di una settimana dalla finale di Conference League contro l'Olympiacos, questa sera la Fiorentina è scesa in campo in trasferta contro il Cagliari . Al termine della partita, conclusa con il ... gianlucadimarzio

Fiorentina, Italiano: 'Rimpianti per la Serie A. Firenze come Bergamo, spero. Futuro Dopo la finale' - Fiorentina, italiano: 'Rimpianti per la Serie A. Firenze come Bergamo, spero. futuro Dopo la finale' - L`allenatore della Fiorentina Vincenzo italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 2-3 contro Il Cagliari. Risultato positivo: soddisfatto pe. calciomercato