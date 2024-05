Italiani al Roland Garros 2024 | cinque donne e dieci uomini nei rispettivi tabelloni principali

Sinner: “Pronto per il Roland Garros, l’anca non mi preoccupa” - Sinner: “Pronto per il Roland garros, l’anca non mi preoccupa” - che disputa il Roland garros per la quinta volta in carriera. Per lui il miglior risultato a Parigi resta il quarto di finale al debutto, nel 2020, l'undicesimo per un italiano in un Major nell'era ... repubblica

Roland Garros, Sinner in campo lunedì contro Eubanks - Roland garros, Sinner in campo lunedì contro Eubanks - Jannik Sinner debutta lunedì 27 maggio al Roland garros 2024. E' tutto pronto al Bois de Boulogne di Parigi, dove domenica prossima inizierà il secondo Slam del 2024. Secondo il programma del torneo l ... adnkronos

Roland Garros, il tabellone: ecco i primi turni - Roland garros, il tabellone: ecco i primi turni - Parte ufficialmente il Roland garros 2024. E lo fa con il sorteggio dei tabelloni ATP e WTA. Pronti i migliori giocatori al mondo: quasi tutti hanno confermato la loro presenza al torneo parigino. In ... informazione