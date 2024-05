Italia - è ancora terremoto | forte scossa Cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio 2024, unadiha colpito la zona ionica della Calabria. Alle 19:35, la terra ha tremato con una magnitudo stimata tra i 3.8 e i 4.3 gradi sulla scala Richter. L’epicentro del sisma è stato individuato a circa 4 chilometri da Cirò, a una profondità di 23 chilometri, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Laè stata chiaramente avvertita non solo a Cirò, ma anche nei comuni limitrofi come Crucoli, Melissa, Carfizzi, Umbriatico, San Nicola dell’Alto e Cirò Marina. La Sala Sismica INGV-Roma ha confermato la localizzazione del sisma e la Protezione Civile regionale ha subito stabilito contatti con le amministrazioni locali per monitorare la situazione e garantire assistenza. In risposta alla, molti residenti dei comuni interessati, tra cui Cirò e Cirò Marina, sono usciti per strada, spaventati dall’improvviso movimento tellurico.