Italia-Cina | Torino - curatore Museo d’arte orientale promuove scambi 2

Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Davide Quadrio, artista che ha vissuto in Cina per trent’anni, si e’ impegnato per rendere il Museo d’arte orientale di Torino un ponte tra le culture di Cina e Italia. Agenzia Xinhua. romadailynews

Anche quest’anno, per la Festa della Mamma, il Museo Egizio di Torino propone l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli. Un modo per festeggiare, in questa giornata di domenica 12 maggio, le mamme in uno dei musei più importanti.

quotidiano