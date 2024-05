Istat - al via la rilevazione sul tempo libero Quali sono i comuni coinvolti in Toscana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 24 maggio 2024 - Dal 20 maggio 2024 ha preso avvio l'indagine multiscopo “I cittadini e il” realizzata dasu un campione di circa 25mila famiglie. La nuovainteressa 794italiani, 46 in: Aulla, Carrara, Massa, Capannori, Lucca, Massarosa, Porcari, Viareggio, Larciano, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Montaione, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campiglia Marittima, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Volterra, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Chiusi, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Gimignano, Siena, Follonica, Grosseto e Massa Marittima. L'indagine vuole approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro

Capone (Ugl): “Confermare cuneo fiscale, no battaglia contro Jobs act” - Capone (Ugl): “Confermare cuneo fiscale, no battaglia contro Jobs act” - Capone. Parlando di sicurezza sul lavoro: “E’ arrivato il momento di insegnare la sicurezza sul lavoro dalle scuole medie in poi” ... italiachiamaitalia

VIDEO | L’Ugl alla Dire: “Confermare il cuneo fiscale, no alla battaglia con il Jobs Act” - VIDEO | L’Ugl alla Dire: “Confermare il cuneo fiscale, no alla battaglia con il Jobs Act” - Home » Canali » Politica » VIDEO | L’Ugl alla Dire: “Confermare il cuneo fiscale, no alla battaglia con il Jobs Act” ... dire

L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese seleziona rilevatori - L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese seleziona rilevatori - VALDICHIANA SENESE. È disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese l’avviso di selezione per soli titoli per Pubblicato l’avviso per il conferimento degli incarichi. Candida ... ilcittadinoonline