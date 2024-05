Israele taglia contatti fra Consolato Spagna e palestinesi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere itra la "missione spagnola ined ie di vietare alspagnolo a Gerusalemme di fornire servizi aidi Giudea e Samaria" (Cisgiordania). Lo ha fatto saper il ministero aggiungendo che la mossa è in risposta alle parole della vice premier spagnola Yolanda Diaz - contenute in un video sui suoi social - secondo cui la Palestina "dovrà essere libera dal fiume al mare". .

