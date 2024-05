Israele - la Corte dell’Aia ordina il cessate il fuoco a Rafah

(Di venerdì 24 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 21:03 “In conformità con queste indicazioni, sotto la convenzione del genocidio,deve immediatamente fermare la sua offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato diche potrebbe infliggere sul gruppo palestinese in Gaza condizioni di vita che potrebbe portare alla loro distruzione fisica, del tutto o in L'articolo proviene da Il Difforme. .

Il video dell’orrore perpetrato sulle soldatesse israeliani ancora deflagra nell’etere, rimandando immagini che suscitano indignazione, rabbia e dolore. Oltre che sconcerto senza fine. Così come la notizia del recupero dei corpi dei tre ostaggi israeliani, portati a Gaza lo stesso giorno in cui furono uccisi senza pietà: i il 7 ottobre, una data che segna nella storia a caratteri di sangue e ferocia inaudita l’attacco di Hamas a Israele, che poi ha fatto partire la controffensiva. secoloditalia

