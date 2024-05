Israele approva la ripresa dei colloqui per arrivare a una tregua a Gaza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il gabinetto di guerra dihato ladeiindiretti con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Secondo il Times of Israel alla squadra negoziale sono state fornite nuove linee guida per cercare di ottenere risultati concreti dopo settimane di stallo. La priorità assoluta è la restituzione degli ostaggi presi da Hamas durante la strage del 7 ottobre – ci sono ancora circa centotrenta persone catturate e portate nella Striscia di. Durante l’incontro, il gabinetto di guerra – formato dal premier Benjamin Netanyahu, dal ministro della Difesa Yoav Gallant e dal ministro Benny Gantz, più altri osservatori – ha sentito il Maggiore Generale delle Forze Armate Nitzan Alon, uno dei negoziatori, che ha presentato un piano aggiornato dopo la proposta scartata sabato scorso. Sono stati fatti quindi dei piccoli progressi su questo fronte. «Isi sono incentrati sulla possibilità di un rilascio graduale degli ostaggi in cambio di unatemporanea e del rilascio di almeno diverse centinaia di prigionieri di sicurezza palestinesi detenuti da», scrive il Times of Israel.

Oggi al Cairo dovrebbero riprendere i negoziati fra i mediatori internazionali per la tregua fra Israele e Hamas: lo riporta la stampa israeliana citando i media egiziani che a loro volta hanno saputo da una fonte della sicurezza che domani sono nuovamente attesi in Egitto i rappresentanti di Hamas. gazzettadelsud

M.O., direttore Cia tenta rilancio negoziati su cessate il fuoco a Gaza - M.O., direttore Cia tenta rilancio negoziati su cessate il fuoco a Gaza - Ma al centro della disputa ci sono anche i disaccordi su come definire la cessazione delle ostilità tra Hamas e israele e su come le diverse fasi del cessate il fuoco dovrebbero essere messe in atto. quotidianodelsud

Dietro le quinte dei video di Hamas - Dietro le quinte dei video di Hamas - I terroristi della Striscia usano le stesse tecniche dello Stato islamico. Chi è stato in ostaggio racconta le prove, la regia, i testi e la strategia della pressione sulle famiglie di chi è prigionie ... ilfoglio

Guerra in Medio Oriente, nuovo raid di Israele su Rafah: morti e feriti. Tel Aviv: “L’Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas” - Guerra in Medio Oriente, nuovo raid di israele su Rafah: morti e feriti. Tel Aviv: “L’Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas” - Raid di israele nel sud del Libano: ucciso Faran, responsabile per le armi di Hezbollah. Video delle soldatesse israeliane legate e insultate, Hamas: ... ilsecoloxix