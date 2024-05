Israele approva la ripresa dei colloqui per arrivare a una tregua a Gaza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il gabinetto di guerra dihato ladeiindiretti con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Secondo il Times of Israel alla squadra negoziale sono state fornite nuove linee guida per cercare di ottenere risultati concreti dopo settimane di stallo. La priorità assoluta è la restituzione degli ostaggi presi da Hamas durante la strage del 7 ottobre – ci sono ancora circa centotrenta persone catturate e portate nella Striscia di. Durante l’incontro, il gabinetto di guerra – formato dal premier Benjamin Netanyahu, dal ministro della Difesa Yoav Gallant e dal ministro Benny Gantz, più altri osservatori – ha sentito il Maggiore Generale delle Forze Armate Nitzan Alon, uno dei negoziatori, che ha presentato un piano aggiornato dopo la proposta scartata sabato scorso. Sono stati fatti quindi dei piccoli progressi su questo fronte. «Isi sono incentrati sulla possibilità di un rilascio graduale degli ostaggi in cambio di unatemporanea e del rilascio di almeno diverse centinaia di prigionieri di sicurezza palestinesi detenuti da», scrive il Times of Israel.