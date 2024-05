Isola Sacra - viabilità provvisoria per la processione della Parrocchia Stella Maris

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 24 maggio 2024 – Il giorno 2 giugno, per poter realizzare la manifestazione religiosa, il Comune di Fiumicino rende noto che occorre istituire adeguata disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: a partire dalle ore 18.30 fino al termine, chiusura al transito veicolare di via Torre Clementina, passaggio su passerella pedonale, viale Traiano, via Giorgio Giorgis fino alla, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli.