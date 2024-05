Isola - Paola Caruso scarta l’anello di fidanzamento senza mostrare il suo compagno | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sta suscitando ilarità sul web un video pubblicato dasul suo profilo Instagram mentre è intenta aredi. Ildi tanta ironia da parte del popolo social? Ve lo spieghiamo subito. Sembrerebbe che lanell’aprire il prezioso pacchetto si sia ripresa da sola,nemmenoil. Il video, diventato virale in men che non si dica, mostra l’attuale Bonas di Avanti un Altro filmarsi in bagno davanti a uno specchio mentre prende la busta con all’interno il pacchettino per poi iniziare arlo. Il tuttoil suo uomo, rimasto nell’ombra, probabilmente lontano dall’inquadratura, per tutta la durata del reel. Nel videoapre il regalo, rivelatosi uno smeraldo, appoggia le mani sulla bocca per contenere la sorpresa e poi, felice e sorridente, mostraai suoi follower. Queste le sue parole a corredo del post: Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi.