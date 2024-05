Isola 18 - ecco quando andrà in onda la finale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lo scorso 8 aprile ha preso il via la nuova edizione de L’dei famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria dopo l’addio di Ilary Blasi, con la presenza in studio di Sonia Bruganelli e del giornalista Dario Maltese in quelli di opinionisti. Una edizione quindi completamente rinnovata rispetto alle precedenti, ma con il passare delle settimane il reality di Canale 5 ha iniziato a mostrare tutti i suoi punti deboli, tra continui ritiri da parte dei concorrenti e ascolti in rapido calo, che nella puntata andata inmercoledì 22 maggio hanno toccato il minimo storico, pari al 12 %. Ad incidere sugli ascolti, sicuramente anche una programmazione particolarmente ballerina: nella prima fase del programma, infatti, Mediaset aveva deciso di puntare sul doppio appuntamento settimanale, decisione poi revocata per lasciare l’appuntamento con il reality solo al lunedì. Dalla scorsa settimana, invece, L’è stata spostata alla domenica ed è tornato il raddoppio settimanale, con il secondo appuntamento fissato al mercoledì.