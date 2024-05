Inzaghi - premio dalla Lega Serie A! Attesa anche su un’altra categoria

(Di venerdì 24 maggio 2024)è – e non poteva essere altrimenti – il miglior allenatore dellaA 2023-2024. L’annuncio, appena arrivato, anticipa quello per il miglior giocatore dove (considerati i precedenti) si attende sia Lautaro Martinez. Di seguito il comunicato. IL– “IlPhiladelphia Coach Of The Season dellaA TIM 2023/2024 è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Inter, in programma domenica 26 maggio 2024 alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ilè stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate dellaA TIM 2023/2024.

Tempo di lettura: 2 minutiSono lontani anni luce i tempi in cui il terreno di gioco del Ciro Vigorito era un misto di erba e terra, oltre che sconnesso in diversi punti mettendo a serio rischio l’incolumità dei calciatori. anteprima24

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in lizza come miglior attaccante della Serie A. I tifosi non ci stanno e parte la rivolta sui social. pianetamilan

E’ andato a Riccardo Calafiori il premio di giocatore del mese di maggio per la Serie A. Dopo la prima convocazione in Nazionale, il difensore del Bologna può festeggiare un altro prestigioso riconoscimento, arrivato anche grazie alla splendida doppietta realizzata contro la Juventus. sportface

Serie A, Simone Inzaghi è il Coach Of The Season: il premio consegnato prima di Verona-Inter - serie A, Simone Inzaghi è il Coach Of The Season: il premio consegnato prima di Verona-Inter - Il premio Philadelphia Coach Of The Season della serie A TIM 2023/2024 è stato assegnato all ... il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto, con il miglior ... fcinternews

Calcio Serie B – Christian Botturi: “Così il Mantova potrà dire la sua anche tra i cadetti” - Calcio serie B – Christian Botturi: “Così il Mantova potrà dire la sua anche tra i cadetti” - MANTOVA È un Christian Botturi a tutto tondo, quello che ha ricevuto ieri la stampa per svelare le prime anticipazioni sul Mantova che affronterà da ... vocedimantova

Quando Gasp sembrava spacciato. E quel gol di Petagna cambiò tutto - Quando Gasp sembrava spacciato. E quel gol di Petagna cambiò tutto - ottobre 20016, quattro sconfitte in cinque partite, squadra in zona retrocessione, tifosi perplessi. Il tecnico pareva vicino all'esonero. Poi arrivò Atalanta-Napoli. E niente fu più come prima ... gazzetta