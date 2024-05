Intervista a Rodrigo Simas

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) In occasione delle date italiane della Dave Matthews Band, abbiamo raggiunto il talentuoso fotografo, da tanti anni al seguito del gruppo di Charlottesville, per una piccola chiacchierata. Indice La nostra Collaborazioni, influenze e il workshop Il mondo della fotografia musicale Il ruolo dei social e consigli finali Ringraziamenti a– FotoINTERVIEW – ENGLISH VERSION Our interview withCollaborations, influences, and the workshop The world of music photography The role of social media and final tips Special thanks toLa nostra Curiosi di come si svolga il suo lavoro durante un tour internazionale, con una band cosi amata come la Dave Matthews Band, ci piacerebbe inizare chiedendo acome tutto è cominciato. Quando la tua passione per la fotografia è diventata un lavoro? E quando hai capito che era la musica la cosa che più ti piaceva fotografare?La musica è venuta prima, in realtà.