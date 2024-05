INTERSECTIONS - il 29 e 30 ottobre

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 24 maggio 2024) La industry della comunicazione italiana si rinnova con, l’evento nato dall’unione tra IAB Forum e IF! Italians Festival, il più grande evento dedicato al mondo del marketing, della creatività e della tecnologia, fa il suo ingresso nella scena della comunicazione italiana. Frutto della fusione tra IAB Forum e IF! Italians Festival, questo ambizioso progetto segna l’inizio di un nuovo percorso dove convergono eredità e prospettive comuni. Le associazioni IAB Italia, ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA hanno pensato e realizzato un format che interseca e contamina mondi diversi come il marketing, i dati, la tecnologia, l’intelligenza artificiale e la creatività. L’evento, in programma per il 29 e 30presso il Centro Congressi Allianz MiCo Nord, si propone come un’occasione di incontro e confronto per professionisti, esperti e appassionati del settore.