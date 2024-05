Inter - segnali da Lautaro L’agente batte cassa | Non vuole altre società ma l’ingaggio va adattato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) La volontà resta sempre la stessa: restare a Milano.Martinezancora essere il capitano e il simbolo dell’, il capocannoniere che trascina la squadra e dà l’esempio, come ha fatto nella sua prima stagione con la fascia al braccio, dopo aver già ricoperto il ruolo di tanto in tanto nell’annata precedente. Quello che volge al termine è stato certamente il campionato migliore del “Toro“ in Italia. Non soltanto per i numeri, visto che 24 reti in Serie A non le aveva mai messe a segno, ma anche per tutto quello che il giocatore è riuscito a dare in quelle settimane nelle quali ha faticato a mantenere le stesse medie realizzative registrate fino al 28 febbraio. Dopo-Atalanta, giocata quel giorno, non ha più segnato fino al 10 maggio, nel 5-0 esterno al Frosinone. Ha comunque mantenuto la prima posizione nella classifica dei bomber in A e tutto il gruppo (oltre a staff tecnico e dirigenza) gli riconosce una leadership che oraAlejandro Camaño chiede venga riportato in termini d’ingaggio.