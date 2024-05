Inter - i dubbi su LionRock che aveva il 31% del club | dietro ci sarebbero investitori italiani tra cui anche Moratti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella vicenda Oaktree-Zhang c’è un mistero su cui oggi fa luce Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport. Il 31% delle azioni dell’, prima che ilpassasse a Oaktree, erano di proprietà di LianRock di Hong Kong, un fondo non proprio trasparente.questo 31% è oggi nelle mani di Oaktree per un complesso gioco di “pegni” nato con il prestito del 2021 Isul fondo LianRock cheil 31% dell’“Nell’aprile 2021, proprio nell’imminenza del finanziamento Oaktree e della costituzione del pegno sulle azioni, Tseung fu sostituito nella carica dal canadese Tom Pitts, manager diche avrebbe poi concesso le azioniin pegno a Oaktree, il 19 maggio 2021“. Il pegno scadeva proprio il 20 maggio 2024, stessa data della scadenza del prestito di Oaktree a cui il pegno sembra collegato. Ma come scrive Giudice, “ISC non ebbe alcun beneficio diretto dal prestito eppure Oaktree, escutendo il pegno, raccoglieràil suo 31%“.

