Inter - agente Lautaro sul rinnovo | Non parlerò con altri club Cifre? Non devono interessare ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alejandro Camano, procuratore diMartinez, èvenuto ai microfoni di Tv Play, toccando vari temi tra cui il futuro dell’attaccante dell’: “Abbiamo massimo rispetto per la società. Non ho parlato cone non lo farò.ha ancora due anni di contratto, masoltanto con l’per un possibile. Ovviamente piace anche adeuropei, ma ribadisco cheesclusivamente con i nerazzurri. Aidico di stare tranquilli perchéama l’. Ha disputato una stagione incredibile e adesso vuole fare bene anche con l’Argentina in Copa America“. “Non penso che aidebbanoessare le: di questo me ne occupo io con la società. Sento parlare di 12-14 milioni, ma ribadisco che si tratta di questioni che non riguardano i. Parliamo piuttosto del suo amore per Milano e per l’– ha aggiunto Camano – Vuole continuare così e fare una grande Champions il prossimo anno“.