Intelligenza artificiale - il testo arriva in Senato | dall’uso in ambito sanitario alle nuove sanzioni penali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un bilanciamento tra opportunità e rischi e ribadire la centralità dell’autodeterminazione umana nell’uso e nello sviluppo della nuova tecnologia. Sono le finalità del disegno di legge approvato il 23 aprile scorso dal Consiglio dei ministri su impulso della premier Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio in materia di. Un provvedimento, si legge nelche è orato inper iniziare l’iter parlamentare, che non si sovrappone all’AI Act approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo, e che nelle intenzioni del governo dovrà accompagnare «il quadro regolatorio nel diritto interno». L’esecutivo fissa tra i principi fondamentali il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ma anche la trasparenza, la proporzionalità, la riservatezza e il principio di non discriminazione, nel rispetto anche della parità di genere. Lo sviluppo dell’in tutti gli ambiti economici e sociali dovrà quindi tener conto di questi criteri per la sua realizzazione.