Intanto Maignan va nuovamente ko | non sembra a rischio la sua partecipazione in Germania con la Francia Pioli via dal Milan | con la Salernitana è l’ultima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ieri è stato il giorno della certezza dell’addio dial. Dopo quasi cinque stagioni, impreziosite da uno scudetto e da un approdo alle semifinali di Champions, l’allenatore emiliano lascia il Diavolo e la separazione sarà consensuale, con un anno di anticipo sulla scadenza sul contratto. La sua partenza scatena un domino estivo sulle panchine delle big di A, con implicazioni all’estero. Alpotrebbe arrivare De Zerbi, ma non è tramontata l’ipotesi Fonseca., poi, potrebbe finire davvero al Napoli, sempre che De Laurentiis non riesca a piazzare il colpaccio Conte. Che pure piacerebbe non poco al. E c’è poi la grande variabile di Gasperini, fresco dello storico trionfo di Europa League. "Ora è come avere una moglie e dei figli e vedere una donna bellissima", ha detto Gasp, facendo intendere che una big lo vorrebbe: probabilmente proprio il Napoli.brutte notizie dall’infermeria.