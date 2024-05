Innovazione e qualità D’Auria è soddisfatto | Ecco le nostre vigne - musei a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) In alto i calici. È tutto pronto per la trentaduesima edizione di Cantine Aperte, tradizionale kermesse promossa dal Movimento del Turismo del Vino, che si rinnova di anno in anno con forza e determinazione per offrire un’esperienza disempre più significativa ai tantissimi visitatori che, questo fine settimana, andranno alla scoperta delle centinaia di cantine che aderiscono all’iniziativa. Un weekend imperdibile, una vera e propria festa dell’enoturismo che abbraccia tutte le regioni d’Italia da nord a sud all’insegna del "bere bene", per sostenere il consumo responsabile e consapevole del vino, coniugando il piacere della degustazione ad attività storico-culturali e naturalistiche, il tutto con l’inconfondibile accoglienza dei produttori che caratterizza tutti gli eventi del Movimento. Valorizzazione dei vini del territorio e delle produzioni locali, contatto con la natura, passione per l’ospitalità e piacere della condivisione: questi i pilastri portanti che, da oltre tre decenni, fanno di Cantine Aperte l’appuntamento di riferimento per chiunque voglia scoprire il vino, il territorio e chi, con dedizione e costante impegno, se ne prende cura.