Infezioni e virus respiratori nei bambini | sintomi - come riconoscerli e cosa fare

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 24 maggio 2024 – La morte di una bimba di 11 mesi a Cascina riaccende i riflettori sulla problematica dei probleminei neonati, causati davarie. Vediamo in questa guida quali sono le malattie più comuni,riconoscere ie quando andare in ospedale. Influenza eo sinciziale A inizio dell’anno in Toscana è stato registrato un boom dinei, con conseguente incremento degli accessi al pronto soccorso.spiegato dal responsabile del pronto soccorso pediatrico fiorentino, il dottor Stefano Masi, tra i primi casi riscontrati ci sono stati l’influenza e ilo sinciziale. I campanelli d’allarme “Quando il bimbo sotto l’anno d’età inizia a respirare più frequentemente – ci ha spiegato il responsabile del pronto soccorso pediatrico fiorentino – i genitori devonoattenzione. Solitamente, imangiano meno, si lamentano, spesso hanno la febbre.

