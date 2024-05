Infermeria e mercato Maignan si ferma Il Bayern bussa anche per Theo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Altro infortunio per: lussazione del mignolo della mano sinistra, riportata durante l’allenamento di ieri. Gli esami radiologici hanno escluso fratture: indosserà un tutore per una settimana, poi un altro controllo. Tradotto: spazio ancora a Sportiello con la Salernitana. Il portiere si preparava a tornare dopo tre partite di stop, saltate per una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. In Francia, dopo l’assenza forzata ai Mondiali, temono per gli Europei, ma non dovrebbero essere a rischio. Intanto, nel triennio rossonero, le assenze per problemi fisici salgono così a 41. Troppe per il 28enne, che ha un contratto in scadenza nel 2026 da rinnovare (con aumento d’ingaggio). Sul francese potrebbe esserci ilMonaco, interessato soprattutto aHernandez: stessa situazione contrattuale per il terzino. Il video di presentazione della nuova maglia del Milan che sarà indossata domani sera ha fatto sobbalzare qualcuno: tra i volti immagine Pulisic, Leao, Loftus-Cheek, Okafor, lo stesso portiere francese ma non il 26enne.

