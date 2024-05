Incontro in collaborazione con INPS sui contributi obbligatori ai fini previdenziali e assistenziali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Benevento:sulle tematiche relative aiche i datori di lavoro devono versare presso le casse Oggi 23 maggio 2024 si è svolto, presso la Sala Rossa dell’Istituto Tecnico Agrario “M.Vetrone”, in località Piano Cappelle, Benevento, un interessantissimo, in sinergiatra l’Istituto e la sededi Benevento, sulle tematiche relative aiche i datori di lavoro devono versare presso le casse dello stato, aied. La materia trattata, non presente nelle scuole, ha rappresentato un tasselloimportante nella formazione di tutte le classi quinte dell’Istituto (Liceo Scientifico, IstitutoTecnico Agrario e C.A.T.), nelle quali diversi ragazzi si approcceranno, dopo la maturità, almondo del lavoro, ma anche per tutte le studentesse e gli studenti che continueranno glistudi, si è ritenuto che la conoscenza dei propri diritti, nel mondo del lavoro, possa arginareil triste fenomeno del lavoro nero con cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propridoveri.

