Incontro Gasperini-Percassi | rinnovo o addio? Il Napoli ascolta e tiene vivo il piano… P

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quello di Gian Pieroè il primo nome sulla lista delalla voce ‘nuovo allenatore‘. La vittoria dell’Europa League ha movimentato ancor di più la situazione: De Laurentiis già stimava il tecnico, dopo il successo europeo sarebbe ancor più convinto di portarlo all’ombra del Vesuvio per aprire un ciclo con basi solide e magari anche vincente. Il problema? La vittoria dell’Europa League ha generato grande entusiasmo anche a Bergamo e ha messo tutti davanti a un bivio nel quale è difficile scegliere: se, da una parte,potrebbe salutare da vincente, con il suo nome iscritto nella storia; dall’altra, l’ebrezza della vittoria potrebbe portare a unper giocare insieme la nuova Champions, incassare una cifra pazzesca (Roma permettendo), e magari costruire un’Atalanta che possa dar fastidio a chi punta al bersaglio grosso.: il punto della situazione Proprio in quest’ottica nella giornata odierna, venerdì 24 maggio, Gian Pieroe il presidentesi sono incontrati a Zingonia a pranzo, in un clima disteso e favorevole al dialogo.