Inclusività e amicizia oltre confine - il gemellaggio tra scuola Italia-Francia

(Di venerdì 24 maggio 2024)non sono mai state così unite come negli abbracci e nei sorrisi di questi bambini. Sono 37 studenti di seconda e terza media del plesso San Godenzo dell’Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano di Roma e altrettanti coetanei del Collège Auguste Mignet di Aix-en-Provence,, nelche li ha visti protagonisti tra marzo e aprile con uno scambio culturale, formativo e pieno di emozioni e scoperte. Le professoresse Paola Zusi, Anna Laura Cesarano e Barbara Pecci hanno accompagnato gli alunni della II G, III C, III G, III D nelche si è svolto in due fasi: la prima dal 13 al 20 marzo con la partenza dei 37 alunnini alla volta della Provenza e la seconda dall’11 al 19 aprile con i ragazzi francesi che sono arrivati a Roma per ricambiare la visita e conoscere a loro volta le famiglie dei loro amicini. In, ogni alunno del gruppo di San Godenzo è stato ospitato da un omologo francese ad Aix-en-Provence, città natale di Paul Cézanne, e nel corso delle giornate di studio, laboratori e di escursioni sono state visitate Roussillon con i Sentieri dell’Ocra, Avignone e il Palazzo dei Papi, Marsiglia e l’atelier Cézanne, tra le altre.