L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 di questa mattina all'altezza di Gricignano, in direzione Napoli: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto.Continua a leggere . fanpage

Ancora un morto sull’Asse Mediano, in direzione Lago Patria, all’altezza di Gloria. Una persona è deceduta. Tragedia sull’Asse Mediano, muore scooterista: strada chiusa L’incidente è avvenuto lungo la corsia centrale. Un uomo, in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra. teleclubitalia

Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è deceduta ed un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale – che ha coinvolto due scooter – avvenuto lungo la strada statale 162NC “Asse Mediano” che è provvisoriamente chiuso, in direzione di Lago Patria. anteprima24

Giugliano, incidente asse mediano: un morto e un ferito - Giugliano, incidente asse mediano: un morto e un ferito - Una persona è deceduta ed un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale - che ha coinvolto due scooter - avvenuto lungo la strada statale 162NC Asse mediano che ... ilmattino

Incidente sull’Asse mediano tra due moto: un morto e un ferito, strada chiusa - incidente sull’Asse mediano tra due moto: un morto e un ferito, strada chiusa - Grave incidente tra scooter sull'Asse mediano all'altezza di Giugliano: una persona è deceduta e un'altra è rimasta ferita ... fanpage

Schianto sull'Asse Mediano, muore motociclista - Schianto sull'Asse mediano, muore motociclista - Tremendo schianto sull'Asse mediano, all'altezza di Giugliano in Campania, a confine con il casertano, in direzione Lago Patria. Lo rende noto l'Anas che ha provveduto a chiudere la strada per gli ... casertanews