Incidente sull’Asse Mediano - muore scooterista | strada chiusa

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ancora un morto, in direzione Lago Patria, all’altezza di Gloria. Una persona è deceduta. TragediaL’è avvenuto lungo la corsia centrale. Un uomo, in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Nell’impatto col suolo ha perso la vita. Pare non L'articolo Teleclubitalia. .