Incidente stradale nel Salento - travolge uno scooter e poi scappa | caccia all' auto pirata Un uomo in rianimazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Graveattorno alle 13 di oggi a Castrignano de' Greci. Undi 61 anni, in sella al suosarebbe strato travolto da un', che dopo l'impatto non si.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:14, la centrale operativa 118 di Arezzo è stata allertata per un grave incidente stradale avvenuto a Ponticino, in via Nazionale. Un'auto è rimasta coinvolta nell'incidente, causando ferite a un uomo di 37 anni.

Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è deceduta ed un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale – che ha coinvolto due scooter – avvenuto lungo la strada statale 162NC "Asse Mediano" che è provvisoriamente chiuso, in direzione di Lago Patria.

Padova. «Automobilista multato senza motivo»: due poliziotti finiscono a processo - Padova. «Automobilista multato senza motivo»: due poliziotti finiscono a processo - PADOVA - Falso ideologico in atto pubblico: con questa accusa si è aperto ieri mattina il processo a due agenti della polizia stradale di Padova che avrebbero multato un automobilista ...

Evade dai domiciliari, scoperto per un incidente stradale e trovato in possesso di droga - Evade dai domiciliari, scoperto per un incidente stradale e trovato in possesso di droga - A distanza di appena ventiquattro ore, il catanese è evaso ancora una volta, rimanendo coinvolto, però, in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un motociclo. Per questa ragione, l'uomo è ...

Scontro tra auto e moto, muore centauro austriaco - Scontro tra auto e moto, muore centauro austriaco - incidente mortale tra auto e moto nel primo pomeriggio sulla statale 125, nel comune di Urzulei. La vittima è un motociclista austriaco di 54 anni, in vacanza in Sardegna; l'uomo è morto nello scontro ...