Incidente nel cantiere metro a Napoli - i sindacati degli operai in sciopero | colleghi in lacrime per Antonio

Caos tra gli addetti alle pulizie che rivendicano regole certe e dignità per tutti coloro che lavorano con le ditte in subappalto presso l’Università Federico II di Napoli Napoli. Condizioni salariali inique tra lavoratori dello stesso appalto. impresaitaliana

Tempo di lettura: < 1 minutoUna sagoma tracciata in nero su un lenzuolo, caschi gialli insanguinati ed i nomi delle ultime vittime sul lavoro in Campania. Questi i simboli della protesta esposti durante il presidio dei lavoratori edili impegnati nei cantieri di tutte le linee della Metropolitana di Napoli – Linea 1, 6 e 7 – e Alifana. anteprima24

Manifestazione a Napoli per la sicurezza sui cantieri: «Basta morti sul lavoro» - Manifestazione a napoli per la sicurezza sui cantieri: «Basta morti sul lavoro» - I lavoratori edili hanno manifestato a napoli per la sicurezza sui cantieri, lo sciopero è stato proclamato dopo l'ennesimo incidente sul lavoro. quotidianodelsud

McDonald's conquistata dal Made in Italy: il video con Joe Bastianich - McDonald's conquistata dal Made in Italy: il video con Joe Bastianich - Le eccellenze italiane, quali il parmigiano reggiano, la pera, il pecorino toscano e l’aceto balsamico saranno all’interno dei menù dei ristoranti italiani della catena di Chicago ... ilrestodelcarlino

Sciopero edili, sindacati in piazza a Napoli: «Fermiamo la strage» - sciopero edili, sindacati in piazza a napoli: «Fermiamo la strage» - «Non potevamo stare inermi di fronte a questa tragedia. Antonio era un grande lavoratore e a settembre avrebbe raggiunto il tanto agognato traguardo della pensione: siamo qui per far sentire ... ilmattino