(Di venerdì 24 maggio 2024) Undi 24per il gravestradale che si è verificato ieri sera inad. L’è avvenuto poco dopo le 21,45 nei pressi del bivio tra la A8 e la A9, in territorio di, in provincia di Varese. Un’auto con targa svizzera che viaggiava in direzione .

Incidente in autostrada ad Origgio, morto un ragazzo di 24 anni - incidente in autostrada ad origgio, morto un ragazzo di 24 anni - Un ragazzo di 24 anni è morto per il grave incidente stradale che si è verificato ieri sera in autostrada ad origgio. L’incidente è avvenuto poco dopo le ... ilnotiziario

Incidente a Origgio, auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni - incidente a origgio, auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni - Grave incidente ieri poco prima delle 22 lungo il tratto dell'autostrada A9 dei Laghi tra il bivio A8 e A9 in direzione Como, all'altezza di origgio ... fanpage

Auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni - Auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni - Prima il tamponamento. Poi la chiamata ai soccorsi e l'arrivo a sirene spiegate. Grave incidente nella serata di giovedì 23 maggio. Ad avere la peggio è stato un giovane di 24 anni che è morto sul ... milanotoday