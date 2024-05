Inchiesta Liguria - Toti | Mai debitore di chi mi finanziava Da Spinelli soldi dal 2015

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 24 maggio 2024) Diciassette pagine di memorie difensive, consegnate ai magistrati in occasione dell’interrogatorio fiume – 180 domande in più di 8 ore – che il governatore dellaGiovanniha chiesto e ottenuto per difendersi dalle accuse di corruzione che dallo scorso 7 maggio lo hanno portato agli arresti domiciliari. Nell’atto, pubblicato integralmente sul sito dell’emittente genovese Telenord, il presidente di Regione cerca di scagionarsi da ogni ipotesi di reato e di “spiegare le linee politiche e morali” che lo hanno guidato “nella unica prospettiva di servire il bene e l’interesse comune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni”.